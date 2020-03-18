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Ложь и дезинформация страшнее коронавируса. С ними намерены бороться

18.03.2020 1022 2

В Китае коронавирус идет на спад и понемногу индустрия возвращается в прежний рабочий режим. Но проблема в том, что вирусная пневмония теперь заставляет весь остальной мир включать режим карантина и изоляции. Народ начинает понемногу истерить и коронавирус породил огромное количество дезинформации, фейков и публикаций о заговоре «сильных мира сего».

 

Ложь и дезинформация страшнее коронавируса. С ними намерены бороться – фото 1

 

Чтобы противостоять шквалу недостоверных сведений и спекуляциям на тему пандемии, семь социальных сетей заключили специальное соглашение, направленное на борьбу с фейками. Его подписали Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube.

 

В официальном пресс-релизе сказано, что сети тесно сотрудничают в части быстрого реагирования на ситуацию с распространением COVED-19. Они помогают миллионам людей оставаться на связи и получать информацию от официальных и проверенных источников. Сети-участники соглашения призвали прочие компании присоединиться к ним, чтобы общими усилиями сделать интернет-пространство здоровым и безопасным.

 

Одним из примеров фейка и распространения дезинформации стало вчерашнее объявление о том, что Белый дом ввел на территории США общенациональный карантин. Впоследствии эта информация была опровергнута.

 

Источник: phonerena

коронавирус
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Danyel Bernadiner
Спад? А, зачем тогда всех западных журналистов попросили немедленно покинуть Китай? А в Италии тоже спад? Испания? Англия, Германия, Франция, США? Что за бред? То что до фига стран замалчивают настоящие цифры это факт, но пока к сожалению говорить о спаде слишком рано.
18.03.2020 19:43
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Александр
Прочитай первую строку... Рука-лицо
18.03.2020 21:03
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Ложь и дезинформация страшнее коронавируса. С ними намерены бороться