Ложь и дезинформация страшнее коронавируса. С ними намерены бороться

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В Китае коронавирус идет на спад и понемногу индустрия возвращается в прежний рабочий режим. Но проблема в том, что вирусная пневмония теперь заставляет весь остальной мир включать режим карантина и изоляции. Народ начинает понемногу истерить и коронавирус породил огромное количество дезинформации, фейков и публикаций о заговоре «сильных мира сего».

Чтобы противостоять шквалу недостоверных сведений и спекуляциям на тему пандемии, семь социальных сетей заключили специальное соглашение, направленное на борьбу с фейками. Его подписали Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube.

В официальном пресс-релизе сказано, что сети тесно сотрудничают в части быстрого реагирования на ситуацию с распространением COVED-19. Они помогают миллионам людей оставаться на связи и получать информацию от официальных и проверенных источников. Сети-участники соглашения призвали прочие компании присоединиться к ним, чтобы общими усилиями сделать интернет-пространство здоровым и безопасным.

Одним из примеров фейка и распространения дезинформации стало вчерашнее объявление о том, что Белый дом ввел на территории США общенациональный карантин. Впоследствии эта информация была опровергнута.

Источник: phonerena