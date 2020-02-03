Лучший мобильный процессор по версии The Linely Group

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Китайский ресурс Mydrivers сообщил о том, что не так давно консалтинговая группа The Linely Group опубликовала отчет c анализом рынка микропроцессоров за 2019 год и назвала лучшие решения. Так, звание лучшего мобильного процессора 2019 года в своем классе получил Kirin 810.

Среди критериев выбора победителя были названы производительность, влияние на отрасль и прочие факторы. Эксперты The Linely Group пришли к выводу, что смартфоны Huawei и Honor на базе Kirin 810 демонстрируют приличную производительность и отличную работу искусственного интеллекта.

Отмечено, что по своей мощности центральный процессор и видеоускоритель в Kirin 810, а также искусственный интеллект превосходят таких конкурентов как Snapdragon 730 и Helio P30. Одной из удачных моделей на базе этой SOC назван Honor 9X, продажи которого составили более 3 млн единиц всего за один месяц.

Напомним, что Kirin 810 дебютировал в июне прошлого года и в его основу положена 7-нанометровая технология. В его архитектуру входят два кластера ядер, где один вмещает 2 ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,27 ГГц, а второй — секстет ядер Cortex-A55 с частотой 1,88 ГГц.

Графическая составляющая представлена чипом Mali-G52 MP6. Одной из особенностей процессора стал нейронный блок (NPU), обеспечивающий ускорение операций, связанный с AI и машинным обучением.

Источник: news.mydrivers.com