Mac переведут на фирменные ARM-чипы Apple Silicon

Сегодняшний день особенный для поклонников Apple. Стартовала ежегодная конференция разработчиков WWDC, которая из-за разгула коронавирусной инфекции была перенесена в онлайн. Самыми главными анонсами мероприятия стали обновления операционных систем компании.

Одним из знаковых событий стало объявление концерном из Купертино о переходе на собственные ARM-чипы для компьютеров Mac. Принято решение отказаться от CPU Intel, но не стоит считать, что таким шагом компания наносит серьезный удар по Intel. Чипмейкер отгружает Apple менее 5% своих чипов для настольных решений, поэтому говорить о крахе не приходится. Предполагается, что решение отказаться от процессоров Intel продиктовано замедлением роста их мощности.

Ожидается, что новые фирменные чипы дадут необходимый прирост производительности и скорости. Сама компания новые процессоры называет Apple Silicon и главная их миссия — максимум производительности при минимальном энергопотреблении.

Никакого мгновенного перехода на фирменные чипы не будет. Миграция займет несколько лет. А сейчас Apple продолжит выпускать Mac на базе Intel и первый компьютер с фирменным чипом Silicon должен выйти к концу нынешнего года. Сегодняшнее объявление о переходе на собственные процессоры сделано для того, чтобы подготовить разработчиков к работе по изучению новых CPU и адаптации программного обеспечения.

Сейчас компания работает над целым семейством чипов, которые найдут свое применение не только в настольных решениях, но и ноутбуках. Микросхемы Apple будут включать в себя центральный процессор, графический чип, контроллер SSD, движок Neural Engine, отвечающий за машинное обучение, и многие другие компоненты.

При помощи macOS Big Sur и программы Rosetta 2 компания уже обновила собственные приложения для работы с новыми процессорами. Сторонние разработчики могут начать с перекомпиляции своих приложений в новой версии Xcode. Apple объявила, что ключевые партнеры, включая Adobe и Microsoft, уже запустили многие из своих приложений на ARM.

Источник: theverge