MediaTek Dimensity 1000L оказался производительнее Snapdragon 765G

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Вчера состоялась премьера Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro, которые, прежде всего, позиционируются как смартфоны для работы в сетях пятого поколения. Чтобы разделить модели, производитель пошел на установку различных аппаратных платформ. Так, базовая модель удостоилась чипа MediaTek Dimensity 1000L, а его Pro-версия получила Snapdragon 765G.

Логично было предположить, что в плане производительности преимущество будет на стороне Oppo Reno 3 Pro, но на практике все оказалось не так однозначно. В китайской сети Weibo появились скриншоты с результатами прогонки двух первых дебютантов в бенчмарке AnTuTu.

Oppo Reno 3 с чипом Snapdragon 765G смог набрать 320822 балла, а его старший собрат на базе Dimensity 1000L — 337669. Обращает на себя внимание и превосходство Mali-G77 над Adreno 620 в тесте GPU. А еще, похоже, что инженерам MediaTek удалось решить одну из главных проблем своих процессоров — склонность к перегреву. Результат AnTuTu выдает, что Dimensity 1000L холоднее своего визави на 1°С.

Если скриншоты достоверны и отражают реальное положение дел, то MediaTek удалось создать процессор, который сможет достойно конкурировать с чипами от Qualcomm и Huawei в среднем сегменте.

Источник: gizchina.com



