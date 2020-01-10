MediaTek хочет сделать недорогие смартфоны игровыми

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Постепенно на рынке сформировался сегмент игровых смартфонов. В нем всего несколько моделей, но многие из них пользуются стабильным спросом. Такой акцент на геймеров привел к тому, что на рынке начали появляться игровые процессоры. Первым тренд задал чипмейкер Qualcomm, а потом к нему присоединился и MediaTek с SoC Helio G90.









Но если американская компания предпочла выпустить геймерский чип в рамках серии 700, ориентированный на субфлагманов, то MediaTek довольствуется средним сегментом и в планах выпуск игрового чипа для массовых устройств.





О перспективах выхода такого мобильного процессора рассказал один из топ-менеджеров тайваньского чипмейкера. Он заявил, что по своей производительности он будет слабее Helio G90, но это и понятно, ведь он ориентирован на массовый рынок. А еще он пообещал, что о новом процессоре мы услышим уже очень скоро.





Возможно, речь шла об аппаратной платформе Helio G70. По слухам, чип получит 8 ядер: два Cortex-A75 и шесть Cortex-A55. За графику будет отвечать ускоритель Mali-G52 MC2.





Еще топ-менеджер MediaTek заявил о том, что компания вернется к использованию трехкластерной архитектуры, разделяя на отдельные блоки, энергоэффективные, высокопроизводительные и среднего уровня ядра. Подобный подход компания ранее применяла при создании чипсетов серии Helio X. Впоследствии от такого построения процессоров отказались, отдав предпочтение более традиционной двухкластерной архитектуре.





Источник: androidauthority.com