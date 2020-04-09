MediaTek «накручивает» цифры в синтетических тестах своих чипов

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В условиях жесткой конкуренции производителям приходится идти на разные уловки, чтобы показать свою продукцию в более выгодном свете. Один из опробованных методов манипуляции —накрутить результаты бенчмарков. За этим занятием ранее ловили Samsung, Huawei и OnePlus. Видимо, эти истории не стали показательными для MediaTek.

Суть претензий





Мастера из AnandTech обвинили тайваньского чипмейкера в том, что он использует специальные алгоритмы, «разгоняющие» процессоры в бенчмарках. В принципе, методика не новая: когда чип видит, что запущена программа для тестирования железа, то он «включается на полную» и убираются ограничения по энергопотреблению, только бы выдать максимальный результат в тесте.

AnandTech провел тесты с процессором Helio P95 и был очень удивлен, когда тот обошел Dimensity 1000L, который обладает более производительными ядрами. Чтобы докопаться до истины и понять почему более мощная платформа проигрывает своему менее мощному брату, мастера провели ряд манипуляций. Они выяснили, что в прошивке мобильной платформы есть файл power_whitelist_cfg.xml, который способен распознавать процесс запуска бенчмарка на устройстве и активировать «спортивный режим» для чипа. Если же Helio P95 не смог идентифицировать запуск синтетического теста, то его результаты были куда скромнее.

Позиция MediaTek





Мастера AnandTech обратились за разъяснением к MediaTek, которая заявила, что в своей работе она следует общепринятым отраслевым стандартам и уверена, что синтетические тесты правильно показывают возможности процессоров компании. При этом, когда речь заходит о тестировании устройств в бенчмарках, производители могут сами по своему усмотрению настраивать работу процессоров. Другими словами, смартфоностроители могут отключить «спортивный режим», если посчитают это нужным и исходя из требований локальных рынков.

Своей задачей MediaTek считает лишь необходимость предложить максимально возможную производительность с минимальным расходом энергии. Пользователи могут видеть различную мощность чипов, и она напрямую зависит от того, с какими приложениями они работают. При запуске ресурсоемких программ процессор будет работать на пике своих возможностей, пусть и в ущерб автономности.

А читер кто?





Давайте не спешить «спускать всех собак» на MediaTek и обвинять ее в обмане. Если бы не было спроса на такие механизмы «разгона», от их реализации отказались бы. Со своей стороны, возможно, чипмейкер лишь удовлетворяет запросы своих клиентов на подобные манипуляции. И у производителей смартфонов всегда есть выбор: идти на накрутку баллов в синтетических тестах или отказаться от такой практики.

С другой стороны, очень подозрительно ведет себя и сам чипмейкер. После того как история с читерством стала достоянием общественности, файл power_whitelist_cfg.xml исчез из новой версии ПО для Oppo Reno 3 Pro на базе Helio P95. Но при этом «попугаи» в бенчмарках остались неизменными. Есть подозрение, что MediaTek скрывает от «посторонних глаз» алгоритм разгона, а значит, проблема не в производителях смартфонов, а самом чипмейкере. Он выдает желаемое за действительное, обманывая самих производителей смартфонов?

Кто в этой истории прав, еще предстоит разобраться. Возможно, в скором времени мы увидим больше разоблачительных материалов, которые все же дадут точный ответ, кто занимается читерством.

Источник: anandtech