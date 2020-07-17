MediaTek представит самые дешевые процессоры с поддержкой сетей 5G

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MediaTek продолжает укреплять свои позиции. Надо отдать им должное – совершить такое триумфальное возвращение может не каждый. После удачного камбэка в виде чипов с приставкой Dimensity производитель не собирается останавливаться. В феврале этого года тайваньская компания пересмотрела свои прогнозы по поставкам процессоров с поддержкой 5G-сетей, увеличив это количество до 200 миллионов.

С тех пор мы только и видим, как компания один за одним выпускает новые чипсеты, включая серии те самые Dimensity с номерами 800 и 600. А теперь новый отчет издания DigiTimes пролил свет на ближайшие планы производителя.





Издание утверждает, что MediaTek планирует представить новую серию 5G-чипов для мобильных устройств, которые будут работать на смартфонах начального уровня. В данной статье приводятся ссылки на источники, близкие к руководству тайваньской фирмы. В ней говорится, что презентация новинок состоится чуть позже в этом месяце.





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Внедрение новой серии процессоров, особенно в контексте моделей начального уровня, усилит и без того отличные позиции компании по мобильным чипам с поддержкой сетей пятого поколения. 5G-продукция от компании на данный момент представлены такими процессорами Dimensity 1000L, 1000, 800, 820. Ожидается, что компания выпустит серию Dimensity 600 среднего ценового диапазона, которая, по имеющимся данным, получила огромные заказы еще до старта продаж.﻿





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Источник: Digitimes