MediaTek уйдет в отрыв на рынке чипов

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Вот уже несколько лет MediaTek не может избавиться от имиджа лузера. Не редко, при упоминании о наличии чипа MediaTek, пользователи отворачиваются от смартфона и неизменно слышны сожаления из-за того, что выбор пал не на платформу от Qualcomm.

Но ландшафт рынка в последнее время сильно меняется и вполне вероятно, что компания добьется серьезного успеха. И уже скоро возрастет количество тех, кто не прочь будет купить аппарат с процессором MediaTek. Правда, флагманы так и останутся вне сферы влияния компании.

«Новации подешевле»

Так, ресурс DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники сообщил о том, что по итогам нынешнего года тайваньский чипмейкер может серьезно укрепить свои позиции. Не стоит недооценивать компанию MediaTek и за последний год она демонстрирует неплохой прогресс.

Работа в направлении, как «предложить новации подешевле» принесет свои плоды. Речь идет о процессорах с поддержкой 5G и таких систем на чипе компания может продать 80 млн за нынешний год. Если этот прогноз сбудется, то по итогам 2020 года аналитики смогут говорить о том, что на долю MediaTek пришлось 40% мирового рынка аппаратных платформ с поддержкой сетей пятого поколения.

Поле битвы MediaTek

Новые 5G-процессоры от MediaTek станут все охотнее устанавливать в своих устройствах производители из Китая. И причина тут кроется в хорошем сочетании возможностей и цены. Подстегнет переход смартфонов Huawei на тайваньские SoC санкции США. Уже поговаривают о том, что Huawei увеличила втрое собственный портфель заказов мобильных процессоров MediaTek.

Почти наверняка премиальный сегмент 5G-смартфонов в 2020 году захватит Qualcomm, тогда как MediaTek сделает ставку на среднебюджетный сегмент благодаря своим чипам линейки Dimensity.

Источник: digitimes