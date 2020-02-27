MediaTek выпустила чип Helio P95: акцент на игры и искусственный интеллект

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Чипмейкер MediaTek продолжает расширять модельный ряд процессоров серии Helio P. Без какой-либо шумихи компания добавила в каталог своих однокристальных систем Helio P95, который является чуть более мощной версией Helio P90.

За счет чего производителю удалось добиться 10% прироста производительности графики, остается загадкой. Ведь по своим характеристикам новый чип идентичен Helio P90. Это по-прежнему решение с 8 вычислительными ядрами (Cortex-A55 + Cortex-A75) с максимальной пиковой частотой 2,2 ГГц и в качестве видеоускорителя выступает IMG Power GM 9446 с максимальной частотой 1866 МГц.

Говоря о Helio P95, производитель акцентирует внимание, на безопасной и быстрой работе системы распознавания лиц, поддержке одиночных 64 Мп камер иди двойных 24 Мп + 16 Мп, а также увеличении на 10% производительности нейронного движка APU 2.0. По словам MediaTek, они предложили один из самых мощных ИИ для доступных 4G-смартфонов.

Чип поддерживает до 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X, флеш-накопитель стандарта UFS 2.1, дисплеи разрешением 2520х1080 точек, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Смартфоны с Helio P95 на борту должны дебютировать в этом году, но какие производители намерены их выпустить, не сообщается.

Источник: gizchina.com