Meizu 21 и другие новинки компании представят в конце ноября

20.11.2023 202 0

Событие Meizu 2023 Fall Borderless стартует 30 ноября

Компания Meizu Technology официально объявила дату выпуска долгожданной серии Meizu 21 и многих других устройств. Осенняя конференция Meizu без границ 2023 года должна состояться 30 ноября. Известно лишь, что смартфоны серии Meizu 21 имеют наименьшие рамки 1,74 мм вокруг плоского экрана – меньше, чем у iPhone 15 Pro (1,75 мм).

 

Meizu 21


Помимо новой линейки смартфонов Meizu Technology намерена представить умные очки AR. Они очень тонкие и легкие, что подчеркивает преданность компании высоким технологиям. Конференция не ограничивается только аппаратным обеспечением. Участники станут свидетелями эволюции экосистем Flyme и Flyme Auto.

 

Meizu 21


Осенняя конференция Meizu 2023 Fall Borderless также представит другие увлекательные продукты, воплощающие стремление Meizu к инновациям.﻿

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 20.11.2023
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Meizu 21 и другие новинки компании представят в конце ноября