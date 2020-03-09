Meizu готовит к анонсу новые среднего уровня смартфоны. Рендер Meizu 17

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Сейчас никакие публичные конференции не проводятся, некоторые выставки и анонсы переносятся на более поздний срок. Зато возросло количество видеоконференций и многие компании впервые опробовали такой формат презентаций. А всему виной распространение эпидемии коронавируса.

В число тех, кто вынужден был перенести анонс новинок на поздний срок оказалась и Meizu. По инсайдерской информации еще до Китайского нового года (до 25 января) компания планировала показать несколько новых устройств, но из-за вспышки коронавируса их релиз было решено отодвинуть. Правда, непонятно, что помешало Meizu поступить так как сделали конкуренты — устроить онлайн-презентацию.

Тем не менее, по словам источника, компания перенесла срок анонса новой линейки среднебюджетных устройств и топового смартфона Meizu 17. Ранее в сети появлялись слухи и рендеры, указывающие на то, что новый флагман производителя получит горизонтальную многомодульную камеру на манер той, что предлагали ранее флагманы Samsung.

Но если ранее нам обещали четыре датчика на задней панели, то новый рендер указывает на то, что их будет три и от реализации кольцевой светодиодной вспышки отказались в пользу более традиционного исполнения. Ожидается, что тут предложат набор из 108 Мп датчика и двух модулей по 20 Мп.﻿

Интересно, что один из китайских блогеров провел опрос на тему, какой смартфон пользователи ждут больше всего. Большинство респондентов назвали Meizu 17 самым ожидаемым флагманом, который обошел такие новинки как Redmi K30 Pro, Huawei P40 и Vivo NEX 3S.

Источники: mydrivers, twitter