Meizu – всё? Компания не планирует выпускать смартфоны в этом году, но реклама в Flyme появится

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В этом году Meizu выпустила одну линейку –﻿ Meizu 17. А потом ничего. Совсем ничего. И компания не собирается что-либо с этим делать, по крайней мере, на рынке смартфонов. До конца года точно.

Об этом сообщила сама Meizu. На её странице в Weibo был размещён пост, где производитель раскрыл некоторые свои планы, в том числе нежелание выпускать смартфоны до конца 2020 года. Он даже назвал причину – ﻿Meizu 17, по мнению бренда, сейчас продаётся по разумной цене и смысла как-то расширять портфель в текущей ситуации нет.

Напомним, стоимость обычной версии смартфона начинается примерно с $520, цена на старшую модель составляется где-то $606. Это не делает устройства самыми дешёвыми флагманами на Snapdragonn 865, но такая стоимость всё равно действительно является достаточно низкой.

Корпорация также заявила, что Flyme OS всё-таки получит рекламу. Meizu оправдывает это тем, что она будет не навязчивой.

Неужели Meizu вообще ничего не будет делать?

Нет, просто вместо смартфонов компания сосредоточится на выпуске продуктов для умного дома и носимых устройств, которые, видимо, покупают с большей охотой.

Кроме того, Meizu сообщила, что она работает над новыми TWS наушниками, которые будут лучше и дороже, чем все остальные предложения бренда. Также скоро будут выпущены новые Meizu POP3, ориентировочно к фестивалю шоппинга Double Eleven в ноябре.

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Источник: IThome﻿﻿