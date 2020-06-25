Меню «Пуск» в Windows 10 преобразится

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Известно, что Microsoft работает над обновлением для меню «Пуск» в Windows 10. На официальной странице Microsoft 365 в Facebook компания опубликовала изображения, которые дают довольно хорошее представление о предстоящих изменениях. Windows 10 скоро исполнится пять лет и за это время Microsoft внесла немало корректировок в операционную систему, но меню «Пуск» не баловали преображениями.

Перерисовали меню

Это достаточно большой шаг компании в направлении создания органичной с эстетической точки зрения операционной системы. На данный момент дизайнеры компании додумались до того, что «живые плитки» Live Tiles станут окрашиваться в тот тон, который наиболее гармонично подходит для светлой или темной темы. В итоге будет создаваться единая и приятная в плане визуального восприятия картина. Если кому-то не придутся по душе яркие цветные прямоугольники, то фишку с адаптацией цветов можно отключить и тогда на экран будут выводиться значки с полупрозрачным фоном. Значки приложений и живые плитки можно расположить справа.

Когда нововведение станет частью Windows 10, информации нет. На данном этапе разработчики доводят все до ума. Но уже тот факт, что компания показала тот результат, который достигнут, может говорить о том, что обновление не за горами.

Источник: techradar