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Меню «Пуск» в Windows 10 преобразится

25.06.2020 674 0

Известно, что Microsoft работает над обновлением для меню «Пуск» в Windows 10. На официальной странице Microsoft 365 в Facebook компания опубликовала изображения, которые дают довольно хорошее представление о предстоящих изменениях. Windows 10 скоро исполнится пять лет и за это время Microsoft внесла немало корректировок в операционную систему, но меню «Пуск» не баловали преображениями.

 

Меню «Пуск» в Windows 10 преобразится – фото 1

 

Перерисовали меню

 

Это достаточно большой шаг компании в направлении создания органичной с эстетической точки зрения операционной системы. На данный момент дизайнеры компании додумались до того, что «живые плитки» Live Tiles станут окрашиваться в тот тон, который наиболее гармонично подходит для светлой или темной темы. В итоге будет создаваться единая и приятная в плане визуального восприятия картина. Если кому-то не придутся по душе яркие цветные прямоугольники, то фишку с адаптацией цветов можно отключить и тогда на экран будут выводиться значки с полупрозрачным фоном. Значки приложений и живые плитки можно расположить справа.

 

Меню «Пуск» в Windows 10 преобразится – фото 2

 

Когда нововведение станет частью Windows 10, информации нет. На данном этапе разработчики доводят все до ума. Но уже тот факт, что компания показала тот результат, который достигнут, может говорить о том, что обновление не за горами.

 

Меню «Пуск» в Windows 10 преобразится – фото 3

 

Источник: techradar

Windows 10
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.06.2020

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Меню «Пуск» в Windows 10 преобразится