Micron возобновляет поставку своих продуктов Huawei

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Компания Micron Technology Inc. объявила о том, что есть все предпосылки, что после неудачного второго квартала нынешнего года, ситуация улучшится и она сможет увеличить продажи своих продуктов.

Такой оптимизм стал возможен после того, как американский производитель полупроводниковой продукции получил лицензию от Министерства торговли США, дающую право на сотрудничество с Huawei.

В июне Micron сообщила о том, что она вправе поставлять Huawei без каких-либо лицензий только часть своих продуктов. Тогда как другие попали под запрет и их поставки можно будет возобновить только после получения соответствующего одобрения со стороны правительства США.

Правда, ожидать сиюминутного положительного эффекта не стоит. Micron надеется на то, что первые положительные для себя результаты она ощутит только во второй половине 2020 года.

Напомним, что в мае нынешнего года Huawei была включена в черный список компаний, сотрудничество с которыми американским производителям фактически было запрещено. Для его возобновления надлежит получить специальную лицензию.

Micron оказалась в числе тех, кто пострадал от таких мер и недополучила в свою казну приличную сумму доходов. Так, по состоянию на 28 ноября чистая прибыль компании упала до $491 млн, тогда как годом ранее этот показатель составлял $3,29млрд.

Источник: reuters.com