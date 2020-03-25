Microsoft берет паузу с выпуском обновлений для Windows 10

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Пандемия коронавируса диктует свои условия и страны одна за другой вводят карантин. Одна из мер — изоляция в домашних условиях. Целый ряд компаний вынуждены переводить работников на дистанционную работу или вовсе объявлять каникулы. Естественно, что привычный ход деятельности нарушен и компаниям приходится менять планы «с колес».

Так, Microsoft объявила о том, что прекращает выпуск необязательных обновлений для программной платформы Windows 10. В понятие необязательных обновлений входят апдейты класса C и D, которые выпускаются в 3 и 4 недели месяца. Но при этом компания не отказывается от выпуска ежемесячных патчей безопасности, ведь для нее по-прежнему в приоритетах безопасность, продуктивность и конфиденциальность клиентов.

Выпуск необязательных обновлений приостанавливается с мая, а до этого времени Microsoft будет и дальше выпускать пакеты необходимых апдейтов. Ограничения также не коснутся кумулятивных обновлений, которые по традиции выходят во вторник второй недели месяца. На какой срок технологический гигант намерен заморозить выпуск необязательных обновлений, он не сообщает.

Microsoft не единственная компания, которая вынуждена внести коррективы в планы выхода обновлений. Так, ранее Google заявила о том, что прекращает выпуск апдейтов для браузера Chrome, ведь многие сотрудники отправлены на удаленную работу из-за коронавируса.

Источник: hothardware