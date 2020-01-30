Microsoft только выиграла от прекращения поддержки Windows 7

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Microsoft сообщила об успешном для нее втором квартале 2020 финансового года (4 календарный 2019 года). Так, компании удалось заработать за этот период $36,9 млрд, а чистая прибыль составила $11,6 млрд. И это на 14% больше результата годичной давности.





Особо акцентирует производитель внимание на том, что почти треть выручки, а это $13,2 млрд, пришлось на подразделение More Personal Computing, куда входят Xbox, Windows и Surface. В годовом исчислении прирост составил 2%. А вот выручка Windows OEM (лицензирование ПО для сборщиков и продавцов компьютеров) показала рост на 18%. На 25% увеличилась доходность продуктов Windows Commercial и облачных сервисов.





Есть несколько причин, которые привели к увеличению доходов Microsoft. Одна из них — завершение поддержки Windows 7 с 14 января 2020 года. Пользователям рекомендовали обновить свои компьютеры до Windows 10 или прикупить новые ПК.





Компания не скрывает, что в течение всего квартала наблюдался высокий спрос на Windows 10. Вице-президент и финансовый директор техногиганта заявил о том, что доход от выдачи лицензий на программные продукты вырос на 26% и все благодаря увеличившемуся спросу на «десятку» из-за «смерти» Windows 7.





Учитывая тот факт, что Microsoft сумела неплохо заработать на Windows 10, маловероятно, что она откроет сообществу исходники «семерки». Зачем ей продлевать жизнь ПО, которое помешает ей и дальше неплохо зарабатывать?





Источник: news.softpedia.com