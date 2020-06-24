Microsoft выпустила публичную версию антивируса Defender ATP для Android

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Начиная с сегодняшнего дня, на Android-устройства можно установить антивирусный продукт от Microsoft — Defender ATP для Android. Впервые о своих планах выпустить антивирус для мобильных устройств компания сообщила в феврале нынешнего года. И вот спустя четыре месяца свет увидела первая открытая бета-версия программы.

Что предлагает антивирус

В Microsoft Defender ATP для Android есть все, что вы ожидаете от такого антивирусного приложения, например, сканирование телефона на наличие вредоносных программ или обнаружение попыток фишинга. Одна довольно интересная особенность заключается в том, что утилита способна блокировать доступ к определенным приложениям с конфиденциальными данными, например, к Outlook, если она обнаружит, что установлены вредоносные приложения или аппарат был взломан.

Программное обеспечение блокирует открытие потенциально опасных URL-адресов. Все вредоносные сайты, обнаруженные Microsoft Defender на смартфонах, будут блокироваться на всех устройствах, использующих Microsoft Defender. Microsoft заявляет, что новый антивирус также имеет скрытые функции, благодаря своей интеграции с более крупными и сложными платформами Defender ATP, Intune и Configuration Manager.

Зачем

Судя по всему, выпуском этой утилиты компания хочет хоть как-то закрепиться на рынке смартфонов, а также готовится к предстоящему выходу складного Surface Duo. Напомним, что последние слухи говорят в пользу того, что этот гаджет увидит свет в июле.

Источник: tеchzine