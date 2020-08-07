Миллионы смартфонов с Snapdragon оказались уязвимы для взлома

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Эксперты по безопасности компании Check Point обнаружили несколько уязвимостей в цифровых сигнальных процессорах Qulcomm, которые ставят по угрозу миллионы Android-смартфонов на базе чипов Snapdragon. По их словам, такие дыры в DSP можно найти почти на каждом втором устройстве, которое базируется на американском чипе. Конкретные модели процессоров озвучены не были.

Специалисты предпочли не оглашать, как именно им удалось получить доступ к сигнальным процессорам. Они ограничились лишь упоминаем, что взломать смартфоны им удалось несколькими разными способами, запустив вредоносное ПО. Правда, есть один важный нюанс — пользователь должен дать добро на установку зловреда, замаскированного под безобидное приложение, которое не несет никакой угрозы.

Исследователи Check Point отмечают, что бреши в цифровых сигнальных процессорах чипов Snapdragon позволяют превратить смартфон в идеальный инструмент для шпионажа. При желании злоумышленники могут похитить фото, видео, включить запись разговоров, запустить скрытое вредоносное ПО и вредоносный код, а также совершить множество других действий, позволяющих получить полный контроль над смартфоном или же вывести его из строя.

Check Point поставила в известность Qualcomm о наличии уязвимостей. К чести чипмейкера, он выпустил шесть патчей безопасности, чтобы залатать дыры. Несмотря на это Check Point решила все же придать публичной огласке проблемы с DSP. А все для того, чтобы производители смартфонов обратили внимание на эту информацию и не игнорировали выпуск патчей безопасности. Только от их расторопности будет напрямую зависеть, как скоро уязвимости будут закрыты. Но остается риск взлома смартфонов, поддержка которых прекращена.

Источник: forbes