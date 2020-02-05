Министерство юстиции США готовит досье на Apple в рамках антимонопольного разбирательства

674

Apple не устает повторять, что интересы, комфорт и безопасность ее пользователей для нее превыше всего. Она не готова изменять своим принципам и даст отпор всем, кто посягает на приватность клиента. Независимо, добропорядочный он гражданин или преступник. В качестве показательных примеров кивают в сторону неоднократных отказов Apple слить пользовательские данные правоохранительным органом.





Сбор компромата





Возможно, чтобы получить рычаги влияния на компанию и с целью «приструнить» ее, Министерство юстиции США стало проявлять повышенную активность в рамках готовящегося антимонопольного разбирательства. Источник, знакомый с ходом расследования, эксклюзивно изданию Reuters заявил о том, что сотрудники ведомства опросили нескольких разработчиков приложений для iOS.





Беседы состоялись только с теми разработчиками, которые причастны к созданию аналогов утилиты «Экранного времени». В свое время Apple обратилась к ним с требованием удалить из утилит ряд функций и только тогда им найдется место в каталоге App Store. Свое поведение «яблочная» компания объяснила заботой о конфиденциальности и безопасности пользовательских данных. Сами же разработчики придерживаются иной точки зрения. Они уверены, что таким способом Apple устраняла конкурентов.









Всему виной «Экранное время»





В свое время раздел «Экранное время» появился в iOS 12, и он позволял контролировать контент, просматриваемый на устройстве, а также лимитировать время работы с ним. По «случайному» стечению обстоятельств с его выходом из App Store начали исчезать приложения родительского контроля. Тогда Apple заявила, что она обеспокоена тем, что сторонние утилиты содержат механизмы, которые позволяют разработчикам получать доступ к конфиденциальной информации пользователей.





Интересно, что ровно до внедрения «Экранного времени», у «яблочного» гиганта не было никаких претензий к разработчикам утилит с аналогичным функционалом. Правда, потом компания все же вернула софт в магазин приложений. Но сам факт притеснений и нарушения принципов здоровой конкуренции заинтересовал чиновников из Министерства юстиции США, которые взялись за Apple. Показательно, что впервые чиновники опросили разработчиков утилит еще в 2018 году, но только сейчас антимонопольное расследование получило новый импульс.





На данный момент Apple отказалась давать какие-то комментарии. Но в своем заявлении на веб-сайте указала, что ее магазин приложений функционирует, придерживаясь принципов комфорта и безопасности контента. Так, с 2016 года из App Store было удалено более 1,4 млн приложений из-за отсутствия обновлений или несовместимости с современными операционными системами.





Источник: reuters.com