Мир катится в средневековье: вышки сотовой связи 5G начали сжигать из-за пандемии коронавируса

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В последнее время тему 5G стали активно эксплуатировать для того, чтобы объяснить корни коронавируса. Сторонники теории заговора заявляют о том, что есть прямая связь между внедрением сетей 5G и распространением вирусной инфекции. Они сумели проследить закономерность между вспышкой коронавируса и запуском 5G-сетей в китайском городе Ухане. Теперь же, по их мнению, пневмония поражает другие страны, где активно внедряют сети пятого поколения.

И их не смущает, что причинно-следственная связь нарушена напрочь. Они обходят вниманием тот факт, что коронавирус добрался практически до всех стран, включая и те, где 5G-сетей еще нет и в помине. Например, это Индия, Иран, Япония, Чили, Эквадор, Россия, Украина и этот список можно продолжать.

Но во время эпидемии люди, движимые страхом и паникой, готовы верить во что угодно. Им важно найти причину своих бед. Идея захватила умы особо невежественных жителей Великобритании, и они решили бороться со злом варварскими методами.

На территории этой страны начался поджог вышек 5G. Похоже, что ситуация вышла из-под контроля и в Англии уже сожжено минимум три вышки. Все попытки чиновников достучаться до невежд и объяснить, что 5G безвреден и никак не связан с распространением коронавируса, не находят поддержки у тех, кто активно популяризируют идею заговора и используется для этих целей социальные сети, радиостанции и средства массовой информации.

Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться и власти Великобритании не найдут действенных мер в борьбе с пропагандой вреда 5G, сотовые операторы могут оказаться бессильны в борьбе с вандалами и их мачты связи будут планомерно уничтожаться и дальше.

Источник: theverge