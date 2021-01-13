Мировые поставки смартфонов в 2020 году сократились на 8,8%, но спрос на 5G-смартфоны стремительно вырос

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Итоги 2020 года на рынке смартфонов: падение и рост

В начале 2020 года одни плохие новости возникали одна за другой, эпидемия набирала обороты, и все прогнозировали сильный спад экономики. Производство встало в Китае на несколько месяцев, и аналитики прогнозировали серьезный масштаб надвигающихся проблем. Как и ожидалось, рынок действительно просел и поставки смартфонов в 2020 году снизились на 8,8%.

В количественном выражении в прошлом году было поставлено 1,24 млрд трубок. Самое большое падение было отмечено в первом квартале прошлого года и составило 20% в годовом исчислении, но уже в третьем квартале рынок начал восстанавливаться и в четвертом вновь вернулся к росту.

Несмотря на сокращение поставок мобильных устройств, отгрузка моделей с поддержкой сетей пятого поколения возросла и в прошлом году было продано 280-300 млн единиц. Для сравнения в 2019 году поставка 5G-смартфонов составила всего 20 млн.

По данным DigiTimes, по итогам 2020 года в шестерку крупнейших брендов вошли Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo. Наибольший рост поставок мобильников продемонстрировали Apple и Xiaomi, а вот наибольший спад пришелся на Huawei и Samsung. Тем не менее, южнокорейскому гиганту удалось сохранить лидерство на рынке по итогам 2020 года.

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Источник: digitimes