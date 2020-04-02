MIUI 12: первые подробности об изменениях в прошивке

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23 марта Xiaomi официально сообщила о том, что она прекращает работы над внутренней бета-версией MIUI 11, а все для того, чтобы сосредоточить свои усилия на создании MIUI 12. Премьеру новой версии фирменного интерфейса стоит ждать ближе к осени, но на днях в сети появились изображения, демонстрирующие ряд изменений в прошивке.

Источник акцентирует внимание на том, что произойдут изменения в системе жестового управления. На нижней панели навигации можно будет быстро переключаться между приложениями, а сама анимация будет очень схожа с той, которая реализована в стоковом Android 10.

Изменения произойдут и в приложении камера, чей интерфейс должен стать более лаконичным и минималистым. Редизайн ждет систему уведомлений, где сообщения будут разумно организованы, а также разработчики намерены усовершенствовать темную тему, чтобы добиться более эффективной работы со всеми приложениями, установленными на устройстве.

Обещает компания, что в MIUI 12 она уделит много внимания безопасности и конфиденциальности, а также оптимизирует показ рекламы, чтобы она была полезной и не раздражающей.

Источник: andro4all