MIUI 12 уже в пути

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В сентябре прошлого года одновременно с анонсом концептуального Xiaomi Mi Mix Alpha компания представила новую версию фирменной оболочки MIUI 11. На этот раз производитель постарался и распространение интерфейса происходило достаточно оперативно.





Тем временем разработчики не сидят без дела и продолжают свои изыскания в деле совершенствования программного продукта. Сегодня Xiaomi официально подтвердила, что работы над MIUI 12 идут. Помимо этого, компания еще и представила логотип новой версии оболочки.





Как заведено, о том, какие новшества и изменения произойдут в новой версии фирменного интерфейса, компания озвучивать не стала. По слухам, дебютирует оболочка одновременно с релизом новинки семейства Mi Mix и, скорее всего, произойдет это событие во второй половине нынешнего года.

Хотя есть и те, кто пророчит дебют оболочки вместе с серией Xiaomi Mi 10. Но маловероятно, что компания проведет столь раннюю премьеру ПО, ведь с момента выхода MIUI 11 пройдет всего четыре месяца.





Программный продукт Xiaomi в этом году будет отмечать свой юбилей — 10 лет с момента появления. Не исключено, что компания захочет акцентировать внимание на этом событии и в MIUI 12 могут реализовать ряд интересных новшеств. В любом случае почти наверняка в новой оболочке пользователям предложат обновленные обои, анимации, звуки и улучшат работу ПО в целом.





Источник: news.mydrivers.com