Мнение экспертов DxOMark можно купить?

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Один из рейтингов, вокруг которого возникает множество вопросов и споров — DxOMark. Этот бенчмарк взял на себя миссию проводника в оценке качества мобильной фотографии, ранжируя смартфоны. Например, благодаря ребятам из DxOMark мы знаем, что на данный момент лучше всех снимает Xiaomi Mi 10 Pro, который обошел Huawei Mate 30 Pro 5G.





Можно допустить, что Xiaomi молодцы и наконец-то довели камеру до ума. Но всем же не отпускает мысль, что лидерство Mi 10 Pro выглядит сомнительным и предвзятым. Так насколько объективна оценка?





Один из китайских инсайдеров ставит под сомнение результаты DxOMark, заявляя фактически, что этот бенчмарк продажный и развернул активную торговлю местами в своем рейтинге. Он утверждает, что знает, как на самом деле тестируются новинки. Так, он заявляет, что для того, чтобы ребята из DxOMark взялись за тест смартфона, производитель должен заплатить 100 тысяч евро.





Протестировав смартфон, эксперты направляют в адрес производителя рекомендации, которые призваны подтянуть качество фото и видео в соответствии со стандартами и методами DxOMark. Затем выходит обзор и снимки, которые далеки от идеала, в него не подают. Таким нехитрым способом бенчмарк завышает баллы, оценивая лишь избранные и «правильные» снимки. Словно и не было никаких неудачных кадров.





При этом, если производитель не готов выложить необходимую сумму за тест, DxOMark приобретает за свой счет смартфон и тестит его. По результатам испытаний выходит обзор, где какие-то недочеты не игнорируются и берутся во внимание все снимки.

Если информатор оперирует достоверной информацией, то получается, что DxOMark торгует местами в рейтинге. Это не первый раз, когда звучит такое обвинение. Так, известный блогер Маркус Браунли уже заявлял ранее, что производители «заносят» DxOMark, чтобы тот тестировал их смартфоны.

Почти наверняка DxOMark будет опровергать эти обвинения. Мы же предлагаем не доверять слепо рейтингам.

Источник: weibo.com