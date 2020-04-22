Много Oppo Reno 3 не бывает. Будет еще одна версия

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Похоже, что компания считает Oppo Reno 3 удачной моделью и старается угодить всем. А чтобы смартфон максимально прижился к реалиям того рынка, где он доступен для покупки, компания жонглирует аппаратными платформами. Очередную аналогичную трансформацию Oppo надумала и в этот раз.





Ресурс Pricebaba со ссылкой на известного индийского инсайдера Ишана Агарвала опубликовал информацию, что готовится к выходу Oppo Reno 3A. Отличаться от прочих собратьев по серии новинка будет чипом Snapdragon 665.





Получит смартфон AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+, 6 Гб оперативки, флеш-память на 128 Гб и аккумуляторную батарею емкостью 4025 мАч. Обещает информатор наличие фронталки на 16-мегапикселей и четырехмодульной основной камеры: 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.25) + 2 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4).





Габариты корпуса Oppo Reno 3A составят 161х74х8,2 мм при весе 175 грамм. Работать гаджет должен под управлением оболочки ColorOS 7.1 на основе Android 10. Когда и по какой цене стоит ждать новинку, не сообщается.





Напомним, что семейство Oppo Reno 3 помимо базовой модели получила еще и Pro-версию. В рамках этой линейки есть модели с чипами Helio P90, Helio P95, Dimensity 1000 и Snapdragon 765G.

Источник: pricebaba







