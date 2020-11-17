Mobvoi Ticwatch GTX: фитнес-часы без наценки под суровые нужды бытия

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Главное, что вам нужно знать о Mobvoi Ticwatch GTX

В конце лета у компании Mobvoi вышли новые фитнес-часы под названием Ticwatch GTX. Позиционирование у этой модели достаточно понятное: стильный аксессуар со смарт-функциями. Сегодня и поговорим об этом устройстве, которое внешним видом напоминает скорее суровые часы для экстремального спорта, чем скромный фитнес-браслет.

Новинка явно создана для мужчин, на женской руке она не смотрится совсем, выглядят массивно и брутально. О премиальности материалов в носимом гаджете за $52, естественно, речь не идет: металлический каркас, пластиковый «задник» и дешевый ремешок. Тут применили защиту IP68, так что в часах можно нырять. Обозреваемый экземпляр пережил несколько приемов душа, никаких проблем не обнаружено.

По своей функциональности Mobvoi Ticwatch GTX почти полный «слепок» обычного фитнес-трекера. Он известит о принятых уведомлениях и звонках, сосчитает шаги и измерит пульс. Видов активности предусмотрено четырнадцать и в каждом режиме есть свои снимаемые и рассчитываемые показатели. Датчик измерения уровня кислорода в крови не предложили и от мониторинга сна придется отказаться, функция показала полную свою непригодность к использованию.

А в остальном фитнес-часы Mobvoi Tichwatch GTX во многом повторяют все прочие аналоги на рынке, и вы получаете ровно те возможности, которые и должен предложить носимый гаджет за $52. Это адекватный за свою стоимость продукт, но он далеко не совершенен и придется мириться с целым рядом компромиссов. Но произвести визуальное впечатление и с мониторингом физической активности они справляются на ура.