Могут ли Huawei и Honor закупать Snapdragon 888 5G? Ответ Qualcomm

Вчера Qualcomm представила свою новую флагманскую платформу Snapdragon 888 5G, которая ляжет в основу самых крутых флагманов 2021 года выпуска. Уже известны и те бренды, которые не прочь выпустить смартфоны с ней на борту. Среди них не были названы компании Huawei и Honor. Если в случае с первым брендом это предсказуемо, то, что насчет Honor? Компания разорвала «пуповину» с Huawei и есть все основания рассчитывать на сотрудничество с Qualcomm.
Естественно, что журналисты решили поинтересоваться у президента Qualcomm Криштиану Амон о возможном партнерстве с Honor, на что получили ответ:
«Qualcomm очень довольна появлением на рынке нового игрока. Это принесет на рынок больший потребительский потенциал, что понравится пользователям. Нам нравится жизнеспособность китайского рынка мобильных устройств, и мы надеемся, что Honor сможет предложить больше хороших продуктов. Но сейчас все только началось, между нами будет диалог»
Затронул президент Qualcomm и вопрос возможного сотрудничества Huawei, заявив, что на данный момент взаимоотношения между двумя компаниями сейчас как никогда крепки. Чипмейкер получил лицензию от властей США на право сотрудничества с Huawei, но только в части поставки 4G-чипов, Wi-Fi модулей и комплектующих для компьютеров. Qualcomm надеется на то, что между компаниями будут установлены деловые отношения в части продуктов 5G, но это произойдет только, если на это будет дано разрешение.
Получается, что в случае с Honor выход устройства с Snapdragon 888 5G вполне может случиться, но сторонам еще только предстоит договариваться о поставках чипов. А вот Huawei может рассчитывать на возможность прикупить новый чип только, если на то будет политическая воля и согласие властей США.
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Напомним, что ожидалось, что серия Honor V40 дебютирует в декабре нынешнего года, но пришло сообщение, что премьера состоится в январе 2021 года. Предполагается, что из-за нехватки чипов Kirin 9000, новинки Honor получат на вооружение Dimensity 1000+.
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Источник: gizchina
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