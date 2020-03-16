Motorola Edge: фото, видео и характеристики

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Похвастаться особыми успехами на рынке смартфонов Motorola не может. Но несмотря на это, компания продолжает жить и выпускать мобильные устройства. Появились даже разговоры, что она вновь придумала формулу флагманского смартфона и готовится его представить. Должен появиться в модельном ряду компании и крепкий «середняк» — Motorola Edge.

В сети появились фото и видео, а также характеристики новинки. Она получит 90-герцовый дисплей WaterFall диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Кромки экрана изогнуты и имеется круглое отверстие под 25 Мп фронтальную камеру. Матрица OLED, что и позволило интегрировать в нее сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная основа — Snapdragon 765. Смартфон получил 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, 3,5 мм разъем для наушников, гибридный слот для двух симок и карты microSD, порт USB Type-C и модуль NFC. Основная камера тройная: 64 Мп + 16 Мп (широкоугольный сенсор) + 8 Мп (телеобъектив). Работать Motorola Edge будет под управлением Android 10 и питать его станет батарейка на 4500 мАч.

На данный момент компания не озвучивает время анонса Motorola Edge. По слухам, релиз должен состояться до конца нынешнего месяца.

Источник: xda-developers