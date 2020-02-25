Motorola Edge+ ждет трудный путь признания во флагманском сегменте

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Компания Motorola готовится представить смартфон Edge+. Он для нее будет особенным, ведь это будет первый флагман производителя после перерыва с 2018 года, когда вышел Moto Z3. На данный момент сама компания никак не комментирует слухи о выходе Motorola Edge+. А вот прочие источники, напротив, готовы рассказать больше о смартфоне.









На этот раз информация исходит от главного редактора известного ресурса XDA Developers, который на своей странице в Twitter выложил характеристики Motorola Edge+. По его данным, аппаратной основой смартфона станет чип Snapdragon 865 в связке с 12 Гб оперативной памяти.





Смартфон должен получить 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 90 Гц. Питать его станет батарейка на 5000 мАч.

Обещан также анонс среднего уровня Motorola One Mid, который будет выделяться наличием однокристальной системы Snapdragon 675, дисплеем диагональю 6,53 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей и батарейкой емкостью 4000 мАч.









Бюджетный сегмент пополнится Motorola Moto G8 Power Lite, который предложит емкий аккумулятор на 5000 мАч. В качестве аппаратной платформы выступит восьмиядерный процессор Helio P35.





Когда стоит ждать анонс новых смартфонов, не сообщается.





Источник: twitter.com







