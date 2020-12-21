Motorola готовит еще одно устройство в линейке G – Moto G Play (2021)

В следующем году Motorola планирует расширить свое портфолио за счет новых смартфонов линейки G9. В Сети уже пошли шутки, что компания не умеет считать больше девяти.
Новый смартфон линейки предположительно будет иметь название Moto G Play (2021). Судя по названию, устройство, очевидно, станет преемником Moto G9 Play, выпущенного в начале этого года.
Moto G Play (2021) был недавно замечен на сайте Google Play Console. Страница устройства в базе данных сайта говорит о том, что смартфон будет работать на базе чипсета Snapdragon 460. Решение весьма спорное – его предшественник использовал более мощный Snapdragon 662.
В смартфоне будет установлен дисплей с разрешением HD+, а прошивкой будет выступать почти голый Android 10, что тоже странно, учитывая, что Moto G Play (2021) должен выйти в следующем году. Производитель снабдит бюджетник 3 Гб оперативной памяти как минимум в одном варианте. Возможно, появятся и другие наборы памяти.
Moto G Play 2021
Как и всегда, на странице устройства Google Play Console также появилось и его схематическое изображение. По нему видно, что фронталка будет спрятана в вырез в экране в виде капли.
На данный момент неясно, когда именно Moto G Play (2021) будет анонсирован, но вряд ли Motorola будет тянуть слишком долго – все-таки слухи просто так не берутся.
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Источник: Gizchina
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