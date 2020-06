Motorola готовит интересные среднячки с ёмкими аккумуляторами

706

Недавно информация о новом Motorola One Fusion Plus появилась в Geekbench, но тогда мы смогли ознакомиться со смартфоном лишь поверхностно. Сейчас был оглашён практически полный список характеристик обоих устройств серии Motorola One Fusion.

Кстати, ранее промо-ролик со смартфоном появился раньше времени на YouTube, но и тогда мы не узнали слишком много.

Характеристики Motorola One Fusion Plus

Источником утечки стал польский портал, на котором появились подробные спецификации, а также цена готовящихся устройств. В Польше Motorola One Fusion Plus будет стоить 1399 злотых ($356). Смартфон получит 6,53-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей (FHD+). Интересно, что компания решила не следовать трендам, и избавилась от выреза для селфи камеры, сделав фронталку выезжающей. Новинка получит процессор Snapdragon 730 и 4/6 ГБ оперативной памяти.

По части постоянного накопителя всё как обычно - 64 или 128 ГБ. Основной модуль камеры версии Plus - 64-мегапиксельный Samsung GW1, который будет работать вместе с тремя другими сенсорами на задней панели. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч однозначно не расстроит. Любителей проводных наушников должно порадовать наличие 3,5 мм разъёма для наушников.

Характеристики Motorola One Fusion

Обычная версия устройства получит экран на одну сотую дюйма меньше, правда его разрешение окажется ниже - HD+ против Full HD+ в One Fusion Plus. Чип в удешевлённую Motorola поставила похуже, стоит ожидать простого Snapdragon 710. Можно будет приобрести версии на 3 или 6 ГБ оперативной памяти, а с постоянной дела обстоят также, как и у старшей модели - 64 или 128 ГБ.

Основным модулем камеры станет 48-мегапиксельный Samsung GM1, вместе с ним сзади будут установлено ещё три сенсора - на 8, 5 и 2 МП. Объём батареи не изменится, но, к сожалению, сейчас нет точной информации о цене обычной версии.

