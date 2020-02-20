Motorola: не волнуйтесь, мы уверены в качестве гибкой матрицы Razr

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Запуск Motorola Razr не обошелся без изрядной доли критики в адрес новинки. Демообразцы и первые экземпляры смартфона показали себя не с лучшей стороны. Много нареканий вызвал гибкий экран, который быстро приходит в негодность, а также работа шарнирного механизма.





Издание Input так и вовсе опубликовало большой материал о том, какое разочарование вызвал Motorola Razr. Большего всего критики было обращено в адрес гибкой матрицы, которая расслаивается в месте сгиба, а также она трескается из-за перепада температур.





После публикации материала Motorola отправила в адрес издания Input электронное письмо с просьбой отправить им испорченный смартфон для анализа причин произошедшего. После этого компании понадобились еще одни сутки, чтобы как-то прокомментировать ситуацию.





И реакция была, скажем прямо, странной. Motorola предпочла заявить, что она полностью уверена в качестве дисплея Razr и при нормальной эксплуатации пользователи не должны столкнуться с отслаиванием экрана. Если все же поломка случится — стоит обратиться в сервис гарантийного обслуживания.

Не верит компания и в то, что перепад температур мог привести к повреждению экрана. Она заявляет, что Razr прошел испытания на экстремальные температуры.





Похоже, что Motorola хочет убедить, что это единичный случай и далеко не показатель каких-то проблем. С гибким дисплеем все хорошо и подобные случаи не должны повториться. Нормально пользуйтесь смартфоном и все у вас будет хорошо.





Источник: inputmag.com







