Motorola обновила свой бюджетник до Android 10

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Moto G7 Play –﻿ это обычный недорогой смартфон, один из тех, которые часто выпускает под девизом «﻿сделали и забыли﻿»﻿. Но Motorola решила подумать о пользователях, и, вопреки всеобщей тенденции, обновила устройство до новой версии Android, невзирая на очевидно средний доход, поступающий с его продажи.

Смартфон получил Android 10

Телефон Moto G7 Play, работающий на чипе Snapdragon 632 и обладающий всего 2 ГБ оперативной памяти не является приоритетным в списке поддержки Motorola. Но это не помешало обновить его.

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Одними из первых обновление получили пользователи из Бразилии, но пока апдейт разворачивается не слишком быстро. Очевидно, это сделано для исключения вероятности наличия в финальной сборке критических ошибок, которые могли бы подставить тех, кто обновился. Наученная неприятным опытом со своим флагманом, Motorola теперь не торопится с выпуском финальных версий обновлений.

В любом случае, каждый владелец Moto G7 Play однозначно сможет поставить Android 10, просто это произойдёт чуть позже. Следите за уведомлениями и проверяйте доступные обновления, чтобы не пропустить апдейт.

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Источник: Phonearena