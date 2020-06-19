Motorola обновила свой бюджетник до Android 10
Moto G7 Play – это обычный недорогой смартфон, один из тех, которые часто выпускает под девизом «сделали и забыли». Но Motorola решила подумать о пользователях, и, вопреки всеобщей тенденции, обновила устройство до новой версии Android, невзирая на очевидно средний доход, поступающий с его продажи.
Смартфон получил Android 10
Телефон Moto G7 Play, работающий на чипе Snapdragon 632 и обладающий всего 2 ГБ оперативной памяти не является приоритетным в списке поддержки Motorola. Но это не помешало обновить его.
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Одними из первых обновление получили пользователи из Бразилии, но пока апдейт разворачивается не слишком быстро. Очевидно, это сделано для исключения вероятности наличия в финальной сборке критических ошибок, которые могли бы подставить тех, кто обновился. Наученная неприятным опытом со своим флагманом, Motorola теперь не торопится с выпуском финальных версий обновлений.
В любом случае, каждый владелец Moto G7 Play однозначно сможет поставить Android 10, просто это произойдёт чуть позже. Следите за уведомлениями и проверяйте доступные обновления, чтобы не пропустить апдейт.
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Источник: Phonearena
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