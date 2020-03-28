Motorola One догнал своих «коллег» по программе Android One

891

Еще совсем недавно Motorola была одной из компаний, которые наиболее быстро отправляли обновления своей прошивки, заменяя при этом версию Android на более свежую. Другие крупные производители зачастую оставались в конце гонки обновлений (привет, LG!). Сейчас же ситуация изменилась, и компании требуется уже как минимум несколько месяцев, чтобы выпустить новое обновление версии Android, несмотря на то, что их смартфоны работают под управлением почти ничем не «приукрашенного» Android, с очень небольшим количеством модификаций.

Несмотря на это, компания по-прежнему выпускает обновления для некоторых своих наиболее популярных смартфонов, особенно для тех, кто входит в программу Android One. Два года назад компания выпустила Motorola One с Android 8.1 Oreo на борту. Позже аппарат был обновлен до Android 9 Pie, а сейчас его ожидает обновление для 10 версии «Зеленого робота».

Нужно понимать, что это достаточно смелое решение – обновить такой старый смартфон, да еще и аппарат из среднего ценового диапазона, решится не каждая компания. Однако, по правилам программы Android One, производитель должен обеспечить хотя бы два крупных обновления версии Android. Именно это и произошло со старичком Motorola One. На данный момент Motorola рассылает обновление на одном из своих любимых рынков - Бразилии.

Обновление содержит серийный номер QPK30.54-22. Новая версия прошивки включает в себя все полезные фичи, представленные новейшей версией Android, а именно: поддержка полноценного темного режима и расширенный контроль управления разрешениями. Стоит отметить, что обновление содержит патч безопасности от февраля 2020 года.

Новая версия Android будет отправляться поэтапно. Скорее всего, если в ближайшие дни не будет выявлено критических ошибок, Motorola развернет отправку для большего количества рынков. По очевидным прогнозам, Android 10 станет последним обновлением для этого смартфона.

Источник: gizmochina.com