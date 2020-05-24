Motorola One Fusion +: рендер и характеристики

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Motorola пытается мощно выступить в этом году. После анонса серии Edge, куда вошел первый флагман компании после перерыва с выпуском премиальных устройств, производитель готовится презентовать Motorola One Fusion и One Fusion +. О последнем из будущих дебютантов рассказали интернет-источники.

Сообщается, что Motorola One Fusion + получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (2340х1080 точек) и четверную тыльную камеру, где в качестве главного выступает датчик на 64-мегапикселя (предположительно, Samsung ISOCELL Bright GW1).

Базироваться смартфон будет на чипе Snapdragon 730 и руководить его работой станет операционная система Android 10 «из коробки». Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч. Ожидается, что Motorola One Fusion + предложит 4/6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб.

Судя по последнему рендеру, смартфон может получить изогнутый дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру и сканер отпечатков пальцев, который скрывается под логотипом компании на тыльной стороне.

Источник: xda-developers