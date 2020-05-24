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Motorola One Fusion +: рендер и характеристики

24.05.2020 1216 1

Motorola пытается мощно выступить в этом году. После анонса серии Edge, куда вошел первый флагман компании после перерыва с выпуском премиальных устройств, производитель готовится презентовать Motorola One Fusion и One Fusion +. О последнем из будущих дебютантов рассказали интернет-источники.

 

Motorola One Fusion +: рендер и характеристики – фото 1

 

Сообщается, что Motorola One Fusion + получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (2340х1080 точек) и четверную тыльную камеру, где в качестве главного выступает датчик на 64-мегапикселя (предположительно, Samsung ISOCELL Bright GW1).

 

Базироваться смартфон будет на чипе Snapdragon 730 и руководить его работой станет операционная система Android 10 «из коробки». Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч. Ожидается, что Motorola One Fusion + предложит 4/6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб.

 

Motorola One Fusion +: рендер и характеристики – фото 2

 

Судя по последнему рендеру, смартфон может получить изогнутый дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру и сканер отпечатков пальцев, который скрывается под логотипом компании на тыльной стороне. 

 

Источник: xda-developers

Motorola One Fusion +
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Ivan Levchenko
Вы там вообще не читаете что пишите? Сперва пишите про вырез в экране, потом вставляете рендер, а потом опять новая инфа, что камера будет выдвижной... Че?
24.05.2020 12:26
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Motorola One Fusion +: рендер и характеристики