Motorola Razr 2019 переживет 100 тысяч сгибаний? Это стоит проверить

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В прошлом году Samsung представила Galaxy Fold и на презентации заявила о том, что гибкий смартфон без проблем выдержит 200 тысяч циклов раскладывания/складывания. Журналисты народ любопытный и любящий проверять на практике заявления производителей. Репортеры CNET тогда организовали тест на живучесть Galaxy Fold в прямом эфире.









Аналогичная экзекуция теперь ждет и Motorola Razr 2019. Журналисты CNET устроят прямой эфир на своем YouTube-канале, целью которого показать в режиме реального времени тест на сгибание раскладушки с гибким дисплеем. Цель — проверить выдержит ли смартфон 100 тысяч циклов раскладывания/складывания.





Авторы теста акцентируют внимание, что испытывать на прочность они намерены смартфон, который приобрели сами. В прямом эфире они распакуют новинку, сделают быстрый обзор и после этого отправят ее на роботизированную установку FoldBot, которая будет сгибать и разгибать смартфон.

Если вы хотите понаблюдать за этим марафоном, то 7 февраля в 10:00 утра по Киеву и 11:00 по МСК вы можете присоединиться к нему, перейдя по этой ссылке. А особо азартные могут делать свои ставки, сдаст ли смартфон экзамен или сойдет с дистанции досрочно.





Напомним, что Samsung Galaxy Fold без проблем для себя смог пережить более 100 тысяч сгибаний. Первая проблема с ним случилась на 119 358 сгибе, когда смартфон заклинило и затем на экране появились зоны из битых пикселей. На 120 268 сгибе складной механизм сломался и одна половина дисплея «умерла».





Источник: cnet.com







