Motorola Razr сломали в прямом эфире

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Практическая польза и зрелость технологии гибких смартфонов сомнительна. Несмотря на возможность увеличивать полезную площадь дисплея, складные смартфоны проигрывают традиционным устройствам в надежности, долговечности и не оправдывают свой высокий ценник. Это мнение только упрочил Motorola Razr.









Вчера ребята издания CNET провели свой тест на складывание/раскладывание смартфона, чтобы опытным путем проверить, выдержит ли он 100 тысяч таких циклов. Увы, нет.





В начале все шло хорошо. После 19 тысяч сгибаний новинку достали из роботизированной установки и обозрели его. Никаких проблем с гибкой матрицей выявлено не было, она с честью выдержала первый этап испытаний. Проблема с работой шарнирного механизма смартфона была выявлена после 27218 сгибаний. На роботизированной установке он перестал сгибаться, но его удалось сложить посредством рук. Правда, при этом он начал издавать странный скрип и появился люфт. На этом тест было решено завершить.





Стоит сказать, что целый ряд пользователей поставили под сомнение это испытание, поскольку роботизированная установка не складывала полностью смартфон, а лишь немного сгибала его под определенным углом.









Кроме того, такое частое повторение циклов приводит к аномальному нагреванию материалов и шарнирного механизма, что только ускорило процесс износа материалов. В обычных условиях никто не будет в таком режиме эксплуатировать смартфон.







