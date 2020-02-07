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Motorola Razr сломали в прямом эфире

07.02.2020 1676 4

Практическая польза и зрелость технологии гибких смартфонов сомнительна. Несмотря на возможность увеличивать полезную площадь дисплея, складные смартфоны проигрывают традиционным устройствам в надежности, долговечности и не оправдывают свой высокий ценник. Это мнение только упрочил Motorola Razr.

 

Motorola Razr сломали в прямом эфире – фото 1


Вчера ребята издания CNET провели свой тест на складывание/раскладывание смартфона, чтобы опытным путем проверить, выдержит ли он 100 тысяч таких циклов. Увы, нет.


В начале все шло хорошо. После 19 тысяч сгибаний новинку достали из роботизированной установки и обозрели его. Никаких проблем с гибкой матрицей выявлено не было, она с честью выдержала первый этап испытаний. Проблема с работой шарнирного механизма смартфона была выявлена после 27218 сгибаний. На роботизированной установке он перестал сгибаться, но его удалось сложить посредством рук. Правда, при этом он начал издавать странный скрип и появился люфт. На этом тест было решено завершить.


Стоит сказать, что целый ряд пользователей поставили под сомнение это испытание, поскольку роботизированная установка не складывала полностью смартфон, а лишь немного сгибала его под определенным углом.

 



Кроме того, такое частое повторение циклов приводит к аномальному нагреванию материалов и шарнирного механизма, что только ускорило процесс износа материалов. В обычных условиях никто не будет в таком режиме эксплуатировать смартфон.



Motorola RAZR Motorola
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Ореховый Сифака
Как будто колесо переехало 9/10 того, что оставила на дороге соба4ка и потом это соскребли и согнули )
07.02.2020 13:49
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Bozone Higgsa
Интересно, сколько бы раз согнулся самс?
07.02.2020 12:07
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Alexey Bobu
Bozone Higgsa, они же это уже проверили. загугли.
07.02.2020 12:16
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Alexey Bobu
ну так можно и *** сломать
07.02.2020 11:24
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Motorola Razr сломали в прямом эфире