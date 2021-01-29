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Motorola тоже продемонстрировала зарядку по воздуху. Кто дальше?

29.01.2021 1252 0

Сотрудники компании Motorola﻿ наглядно показали принцип работы новой зарядки

Несколько часов назад мы опубликовали новость о новой технологии зарядки гаджетов на расстоянии от Xiaomi.

 

Приятно сообщить - паралельно стало известно, что «не Xiaomi единой». Компания Motorola показала нам нечто подобное. Вот так совпадение!

 

Motorola тоже продемонстрировала зарядку по воздуху. Кто дальше? – фото 1

 

Перед нами компактное устройство, способное заряжать смартфоны по воздуху, на расстоянии до одного метра. Тесты проводились на смартфонах Motorola Edge. В видео видно, что как минимум два смартфона можно заряжать одновременно. Показано также, что рука человека способна «прервать» процесс зарядки – необходима только прямая видимость между зарядкой и телефоном.

 

Возможное название будущего зарядного устройства – Motorola One Hyper.

 

Хотелось бы узнать более детально, какая мощность данной зарядки, есть ли технические изменения в смартфонах,  для приема сигнала такого рода и вообще больше цифр. По разнице в уровня видео в анонсах видно, что специалисты от Motorola спешили с этой новостью.

 

Надеемся, это всего лишь начало такой «беспроводной» гонки. Только за одно утро мы с вами увидели два разных решения нового типа зарядки гаджетов. Что дальше?

 

 

Как всегда, будем держать вас в курсе.

 

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Источник : news.mydrivers.com

 

 

 

 

 

Motorola
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 29.01.2021

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Motorola тоже продемонстрировала зарядку по воздуху. Кто следующий?