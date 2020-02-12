MWC 2020 под угрозой отмены из-за коронавируса?

1725

До старта крупнейшей выставки мобильных технологий MWC 2020 остается меньше двух недель. Но вспышка коронавируса внесла свои коррективы в мероприятие и все больше компаний отказывается участвовать в технологическом форуме или же вносят коррективы в формат своего участия.





По состоянию на вчерашнее число уже 28 производителей отказались приезжать в Барселону. Среди них Sony, NVIDIA, Vivo, LG, MediaTek, Intel, Cisco и Ericsson. Такие производители как ZTE, TCL и Telenor отменили свои пресс-конференции для прессы, но все же стенды с их продукцией будут на MWC 2020.

На фоне увеличения количества «отказников» ассоциация GSM, которая является организатором выставки MWC, решила провести 14 февраля совещание. На повестке дня будет тема отмены выставки или перенос ее на другой срок.









И это при условии, что на самом официальном сайте MWC 2020 опубликовано заявление организаторов о том, что выставка пройдет в запланированные сроки с 24 по 27 февраля. А, чтобы избежать инфицирования коронавирусом участников и посетителей ивента, будут предприняты все необходимые меры предосторожности.





Но есть те, кто заявляет о том, что MWC 2020 состоится и на данный момент полным ходом идет монтаж павильонов и стендов. Само совещание не собирается экстренно, а его проведение было запланировано еще несколько месяцев назад.

Источник: lavanguardia.com



