Мы РАЗЫГРЫВАЕМ PlayStation 5!

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Ночью компания Sony удивила весь мир - на презентации, которая должна была быть посвящена только играм, показали дизайн и консоли и раскрыли её характеристики! Мы сразу же выпустили видео, в котором рассказали всё про PlayStation 5 и объявили о розыгрыше. Победитель получит самую настоящую пятую PS, а условия участия предельно просты.

Как выиграть PlayStation 5?

Ничего сложного нет. Вот всё, что вам нужно сделать:

Зарегистрироваться на сайте спонсора

Подписаться на канал Andro News - https://goo.gl/NHniGK

Написать комментарий под видео (что вы думаете о PS 5 или любимые игры) и указать свой Lety id, а также данные для связи.



Подведение итогов продёт в прямом эфире, на втором канале, 13.07 - https://is.gd/ABkl6U﻿

Главное

PlayStation 5 будет доступна в двух версиях - с приводом и без. Версия без него будет называться Digital Edition, она должна стоить дешевле. Консоль можно будет расположить как горизонтально, так и вертикально благодаря специальным подставкам, обеспечивающим её устойчивое положение. Порты USB-C и USB-A расположены спереди, сверху находится система вывода тепла.

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Sony также создала ряд аксессуаров, которые должны улучшить опыт взаимодействия с приставкой. Среди них обновлённый геймпад, HD камера, специальный пульт и наушники.

Игры, выпущенные для PS 4 будут работать и на приставке нового поколения. Sony заявила, что поддерживаться будет «подавляющее большинство»﻿ доступных на данный момент тайтлов.

За производительность будет отвечать воьсмиядерный процессор от AMD и видеокарта AMD RDNA 2. Они обеспечивают мощность 10,28 терафлопс. Компания также использует SSD, который значительно ускорит загрузку игр. Объём памяти составит 825 ГБ, а скорость 5,5 ГБ/с. Приставка сможет работать с 4К графикой и частотой обновления 120 Гц. Она также поддерживает 8К и 3D звук.

Отдельно стоит поговорить о новом DualSense. Он оснащён адаптивными триггерами, обеспечивает тактильную отдачу и получил новую кнопку Create, которая позволит делиться игровым контентом. Подробнее о DualSense и всей PlayStation 5 мы рассказали в специальном видео.

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Источник: YouTube