На AliExpress хватает китайского контрафакта

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Контрафактный рынок существовал, существует и будет существовать. Засилье подделок наблюдается на просторах Поднебесной, где предприимчивые торговцы не прочь подзаработать на выпуске реплик известных продуктов. Немало таких клонов осело на прилавках всемирно известной интернет-площадки AliExpress.

При желании за небольшую сумму средств пользователи могут приобрести реплики популярных моделей Samsung и Huawei. Так, можно приобрести клон Samsung Galaxy Note 10+ или Huawei Mate 30. Такая покупка в среднем обойдется в пять раз дешевле оригинала и на ниве создания реплик особо преуспела компания Kimtein.

Естественно, что в плане начинки эти суррогатные модели кардинально отличаются от своих прототипов. Так, вместо мощных чипов Snapdragon и Exynos тут устанавливают полудохлые SoC MediaTek, а камеры созданы по принципу «спасибо хоть снимает».

На данный момент AliExpress никак не борется с компаниями, которые выпускают продукцию, имитирующую вид известных устройств. В этой ситуации пользователям стоит внимательно изучать каталог интернет-площадки и помнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловки». Китайские подделки преисполнены сюрпризов и, как правило, неприятных. В повседневном использовании они изобилуют проблемами.

Хотя люди любят понты и хотят казаться круче, чем есть на самом деле. Пустить пыль в глаза как раз и помогают такие реплики. Главное, что внешне устройство повторяет известную модель, а что там внутри — дело десятое. Именно для таких потребителей китайцы штампуют фейки. Есть спрос, будут и предложения.

Источник: ithome.com