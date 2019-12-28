На Apple подали в суд за незаконное использование датчика проверки аритмии в Apple Watch

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Доктор Джозеф Визел из Нью-Йорка возбудил иск против Apple, утверждая, что американская компания намеренно нарушает его патент, используя в своих Apple Watch оптический датчик обнаружения мерцательной аритмии. Патент, выданный доктору Визелу называется «Метод и устройство обнаружения мерцательной аритмии предсердий» и был выдан 28 марта 2006 года.

Патент на изобретение позволяет пациентам использовать фотоплетизмографию, функцию, используемую Apple в часах Apple Watch, вне больничных условиях. Иск указывает на то, что патент обладает «новаторским решением в обнаружении мерцательной аритмии».



Визел уведомил Apple о своем патенте 20 сентября 2017 года, после выпуска часов Apple Watch Series 3. В иске утверждается, что компания Apple отказалась вести переговоры, даже после того, как доктор Визел предоставил компании подробные данные с описанием элементов патента и его сопоставления с элементами Apple Watch.

В иске утверждается, что слова в рекламе Apple о возможности уведомлений о нерегулярных сердечных ритмах делает патент важнейшей частью умных часов и используется для «стимулирования потребительского спроса».

Сам патент вообще не затрагивает возможности использования часов, но в нем отмечено, что устройство может выступать как «манжета» на руке пользователя. В нем подробно описано, что для работы необходим некий микропроцессор, который отслеживал бы время и интерпретировал бы показания, которые записываются датчиками фотоплетизмографа.

Данным иском доктор Визел хочет получить возможность получать часть дохода от продаж Apple Watch. В дополнение в иске высказано требование выплаты гонорары за юридические услуги и возмещение убытков. Учитывая, что в иске утверждается, что нарушение является «умышленным, преднамеренным и обдуманным», Apple может «попасть» на круглую сумму.

Источник: bloomberg.com