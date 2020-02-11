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На что способна камера Xiaomi Mi 10

11.02.2020 1462 1

До анонса Xiaomi Mi 10 остается всего два дня и оставшееся время компания использует для того, чтобы максимально подогреть интерес к новому флагману. На этот раз она решила больше рассказать о камере и похвасталась фото, созданными посредством нее.

 

На что способна камера Xiaomi Mi 10 – фото 1


Производитель подтвердил, что задавать тон в многомодульной камере будет 108 Мп датчик размером 1/1,33ʺ. Обещан ультраширокий датчик, цифровая и оптическая стабилизации, а также ночной режим Super Night Mode.

 

На что способна камера Xiaomi Mi 10 – фото 2


Предложена поддержка формата HEIF и фронталка сможет писать ролики со скоростью120 кадров в секунду. Делать фоточки качественными поможет искусственный интеллект и процессор обработки изображения Spectra 450, установленный в SoC Snapdragon 865.

 

На что способна камера Xiaomi Mi 10 – фото 3


Чтобы наглядно показать работу 50-кратного цифрового зума, компания опубликовала снимки, выполненные на камеру Xiaomi Mi 10 5G. Фото выглядят достаточно убедительно, но реальную работу камер стоит проверять на серийном образце.

 

На что способна камера Xiaomi Mi 10 – фото 4


Xiaomi также сообщила о том, что новый флагман отправлен в лабораторию DxOMark на тест. А значит, на презентации компания должна похвастаться высокими баллами в рейтинге и не исключено, что Xiaomi Mi 10 станет новым лидером в зачете лучших камерофонов.

 

На что способна камера Xiaomi Mi 10 – фото 5

 

На что способна камера Xiaomi Mi 10 – фото 6


Источник: news.mydrivers.com

Xiaomi Mi 10 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Cool Dude
надо ещё больше пикселей, пофиг на Дд и Бб
11.02.2020 12:23
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На что способна камера Xiaomi Mi 10