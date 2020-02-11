На что способна камера Xiaomi Mi 10

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До анонса Xiaomi Mi 10 остается всего два дня и оставшееся время компания использует для того, чтобы максимально подогреть интерес к новому флагману. На этот раз она решила больше рассказать о камере и похвасталась фото, созданными посредством нее.





Производитель подтвердил, что задавать тон в многомодульной камере будет 108 Мп датчик размером 1/1,33ʺ. Обещан ультраширокий датчик, цифровая и оптическая стабилизации, а также ночной режим Super Night Mode.









Предложена поддержка формата HEIF и фронталка сможет писать ролики со скоростью120 кадров в секунду. Делать фоточки качественными поможет искусственный интеллект и процессор обработки изображения Spectra 450, установленный в SoC Snapdragon 865.









Чтобы наглядно показать работу 50-кратного цифрового зума, компания опубликовала снимки, выполненные на камеру Xiaomi Mi 10 5G. Фото выглядят достаточно убедительно, но реальную работу камер стоит проверять на серийном образце.









Xiaomi также сообщила о том, что новый флагман отправлен в лабораторию DxOMark на тест. А значит, на презентации компания должна похвастаться высокими баллами в рейтинге и не исключено, что Xiaomi Mi 10 станет новым лидером в зачете лучших камерофонов.









Источник: news.mydrivers.com