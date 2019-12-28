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На флагманский Axon 10 Pro от ZTE пришло обновление до Android 10

28.12.2019 82 0

В последнее время из-за активного давления американских властей на Китай в целом и китайский рынок в частности мы наблюдаем снижение популярности некогда одних из самых перспективных компаний. Одними из первых под удар американского правительства попали ZTE, и это действие определенно подвело их к уменьшению интереса к продукции компании. А ведь компания выпускала и выпускает интересные аппараты.

 

На флагманский Axon 10 Pro от ZTE пришло обновление до Android 10 – фото 1

 

Например, Axon 10 Pro был определенно одним из самых недооцененных флагманов этого года: отличная цена за шикарные характеристики. Однако его продажи были не такими успешными, как у некоторых из его конкурентов.

 

Тем не менее, ZTE не забыла об Axon 10 Pro, и сегодня компания приступила к выпуску обновления для данного гаджета до Android 10. Поверх 10 версии «Зеленого робота» ZTE установила свой собственный графический интерфейс MiFavor 10, который компания официально представила в конце ноября.

 

На флагманский Axon 10 Pro от ZTE пришло обновление до Android 10 – фото 2

 

Кроме новых функций, которые принесет с собой сам Android 10, пользователи также получат кучу небольших улучшений и исправлений. Например, компания ввела в прошивку возможность автоматического отклонения вызова при использовании Игрового режима.

 

Также оптимизирована работа основного экрана, появилась возможность вызова голосового ассистента с помощью кнопки включения. Добавлена возможность выбора мелодии вызова для группы контактов и оптимизирована работа черного списка. Программисты также внесли распознавание лица в режим приватного пространства. Одним из самых интересных нововведений является новая система оптимизации под названием Z-Booster 2.0 с искусственным интеллектом.

 

На флагманский Axon 10 Pro от ZTE пришло обновление до Android 10 – фото 3

 

Обновление в настоящее время доступно только в Китае. Надеемся, что в скором времени оно придет в большее количество стран.

 

Источник: gizmochina.com

Axon 10 Prо ZTE Axon
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.12.2019

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На флагманский Axon 10 Pro от ZTE пришло обновление до Android 10