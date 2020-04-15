На фото показали прототип водонепроницаемого смартфона Xiaomi

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Не так давно глава Redmi и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг дал понять, что у них нет планов выпустить смартфон с уровнем защиты IP68. Redmi K30 Pro получил класс защиты IP53, и этого вполне достаточно.

Правда, он сделал оговорку, что если пользователи все же захотят увидеть мобильник с максимальным уровнем защиты, то они подумают над его выпуском. Возможно, компания в очередной раз заигрывала с пользователями, а сама всерьез вынашивает планы выпустить защищенный аппарат «по просьбам трудящихся».

Инсайдеры слили в сеть фотографии инженерного прототипа смартфона c кодовым названием Comet, на тыльной стороне которого указан класс защиты IP68. Своим внешним исполнением аппарат напоминает игровые смартфоны Black Shark.

Информация о системных характеристиках смартфона из утилиты AIDA64 дает понимание, что он построен на базе чипа Snapdragon 710, обладает 4 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 64 Гб и аккумулятором емкостью всего 2900 мАч. Имеется фронтальная камера на 2-мегапикселя и основная на 12-мегапикселей.

Снова акцентируем внимание, что это только прототип и финальные характеристики могут быть иными. На данный момент нет даже полной ясности дебютирует ли коммерческий вариант защищенного смартфона под маркой Xiaomi. Нет и полной уверенности, что источник действительно выложил фото аппарата от Xiaomi.

Источник: notebookcheck