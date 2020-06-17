На какие устройства придет глобальная версия EMUI 10.1/Magic UI 3.1 уже в июне

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Несмотря на то, что Huawei находится на передней линии фронта торговой войны между Китаем и США, компания не сдается и даже умудрилась по итогам апреля стать компанией номер один в мире. А еще, отлученная от полноценной версии Android с GSM, она не забросила поддержку своих устройств и продолжает выпускать обновления своего фирменного интерфейса EMUI.

Распространение сборки EMUI 10.1, чья премьера пришлась на конец марта, идет полным ходом. По традиции первыми апдейт начали получать китайские версии аппаратов, а чуть позднее к ним присоединятся и глобальные их вариации.

И вот спустя три месяца после анонса EMUI 10.1 компания наконец-то назвала список устройств, доступных на мировом рынке, которые получат последнюю версию фирменной оболочки. С конца июня глобальная версия EMUI 10.1/Magic UI 3.1 придет на такие аппараты:

Huawei P30/P30 Pro

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30/Mate 30 Pro/Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X/Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5T

Huawei P40 Lite

Huawei Nova 7i

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10,8

Honor View 20/View 30 Pro

Honor 20/20 Pro

Само обновление будет разворачиваться постепенно и сроки его прихода будут отличаться в зависимости от региона.

Источник: Gizmochina