На какие устройства придет глобальная версия EMUI 10.1/Magic UI 3.1 уже в июне
Несмотря на то, что Huawei находится на передней линии фронта торговой войны между Китаем и США, компания не сдается и даже умудрилась по итогам апреля стать компанией номер один в мире. А еще, отлученная от полноценной версии Android с GSM, она не забросила поддержку своих устройств и продолжает выпускать обновления своего фирменного интерфейса EMUI.
Распространение сборки EMUI 10.1, чья премьера пришлась на конец марта, идет полным ходом. По традиции первыми апдейт начали получать китайские версии аппаратов, а чуть позднее к ним присоединятся и глобальные их вариации.
И вот спустя три месяца после анонса EMUI 10.1 компания наконец-то назвала список устройств, доступных на мировом рынке, которые получат последнюю версию фирменной оболочки. С конца июня глобальная версия EMUI 10.1/Magic UI 3.1 придет на такие аппараты:
Huawei P30/P30 Pro
Huawei Mate Xs
Huawei Mate 30/Mate 30 Pro/Mate 30 Pro 5G
Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 RS Porsche Design
Huawei Mate 20 X/Mate 20 X 5G
Huawei Nova 5T
Huawei P40 Lite
Huawei Nova 7i
Huawei MatePad Pro
Huawei MediaPad M6 10,8
Honor View 20/View 30 Pro
Honor 20/20 Pro
Само обновление будет разворачиваться постепенно и сроки его прихода будут отличаться в зависимости от региона.
Источник: Gizmochina
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