На OnePlus 5 и OnePlus 5T приходит Android 10

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Если в мире iOS выход новой версии операционной системы означает ее практически мгновенный приход на совместимые устройства, то в случае с Android распространение новой итерации зеленого робота процесс длительный и решается многими производителями неспешно. Первыми Android 10 получили актуальные флагманы серии OnePlus 7 и вот теперь апдейт добрался и до OnePlus 5/5T.

Последний аккорд

Два месяца тестирования прошивки успешно завершены и стабильная сборка OxygenOS 10.0 на базе Android 10 для OnePlus 5 и OnePlus 5T начала свой поход на смартфоны. Скорее всего, данный апдейт станет последним крупным обновлением, которое получат эти модели. Впоследствии на OnePlus 5/5T будут приходить только патчи безопасности в течение одного года.

Весит новая прошивка 1,87 Гб и с ее приходом пользователи получат все фирменные фишки Android 10, включая новый пользовательский интерфейс, системный темный режим, а также игровое пространство Game Space, призванное объединить в одном месте все игровые приложения.

Когда обновиться

Как всегда, развертываться обновление будет постепенно, охватывая все больше устройств и расширяя географию. Многим пользователям предстоит подождать пока апдейт доберется до их устройства. Проверить наличие обновления можно в разделе «Настройки» в пункте «Обновление ПО».

Источник: mundoconectado