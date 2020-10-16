На OnePlus 8T, беспроводные наушники Mifa и внешний аккумулятор ALLPOWERS нашли промокоды
Ищите, где можно приобрести электронику по самым выгодным ценам? Тогда регулярно заглядывайте на просторы Telegram-канала Andro price, где на постоянной основе публикуются актуальные скидки, акции и промокоды, позволяющие немного сэкономить на покупке электроники и других товаров. С нами вы сможете совершать покупки с выгодой для собственного бюджета и вам не придется тратить много времени на поиск интересных предложений.
OnePlus 8T 5G
Характеристики: Snapdragon 865, AMOLED 6.55" 120Гц, OxygenOS, 4500мАч, NFC, 8/128 Гб
Цена: RU $616,87/UA $621.11 - https://lite.al/8Rajn
Промокод "alilove150oct"RU
Беспроводные наушники Mifa
Характеристики: X3, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. кейса 430 мАч
Цена: $13 - https://lite.bz/thaqK3
Промокод "OWODVO3YH40C"
Power Bank ALLPOWERS
Характеристики: S6000, 30000 мАч, 2*USB, LCD-дисплей
Цена: $10,37 - https://lite.al/ApZ5Jl
Комментарии