На OnePlus 8T, беспроводные наушники Mifa и внешний аккумулятор ALLPOWERS нашли промокоды

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OnePlus 8T 5G





Характеристики: Snapdragon 865, AMOLED 6.55" 120Гц, OxygenOS, 4500мАч, NFC, 8/128 Гб

Цена: RU $616,87/UA $621.11 - https://lite.al/8Rajn

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Беспроводные наушники Mifa





Характеристики: X3, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. кейса 430 мАч

Цена: $13 - https://lite.bz/thaqK3

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Power Bank ALLPOWERS





Характеристики: S6000, 30000 мАч, 2*USB, LCD-дисплей

Цена: $10,37 - https://lite.al/ApZ5Jl