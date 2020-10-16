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На OnePlus 8T, беспроводные наушники Mifa и внешний аккумулятор ALLPOWERS нашли промокоды

16.10.2020 556 0

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OnePlus 8T 5G


Характеристики: Snapdragon 865, AMOLED 6.55" 120Гц, OxygenOS, 4500мАч, NFC, 8/128 Гб

Цена: RU $616,87/UA $621.11 - https://lite.al/8Rajn

Промокод "alilove150oct"RU

 

На OnePlus 8T, беспроводные наушники Mifa и внешний аккумулятор ALLPOWERS нашли промокоды – фото 1

 

Беспроводные наушники Mifa


Характеристики: X3, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. кейса 430 мАч

Цена: $13 - https://lite.bz/thaqK3

Промокод "OWODVO3YH40C"

 

На OnePlus 8T, беспроводные наушники Mifa и внешний аккумулятор ALLPOWERS нашли промокоды – фото 2

 

Power Bank ALLPOWERS


Характеристики: S6000, 30000 мАч, 2*USB, LCD-дисплей

Цена: $10,37 - https://lite.al/ApZ5Jl

 

На OnePlus 8T, беспроводные наушники Mifa и внешний аккумулятор ALLPOWERS нашли промокоды – фото 3

OnePlus 8T Mifa ALLPOWERS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.10.2020

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На OnePlus 8T, беспроводные наушники Mifa и внешний аккумулятор ALLPOWERS нашли промокоды