На презентации Honor X10 Max компания может показать целых два смартфона
Вчера Honor объявила дату презентации большого Honor X10 Max. Но ходят слухи, что на мероприятии покажут ещё и новый Honor 30 Lite 5G. Официального подтверждения пока нет, но сегодня смартфон засветился сразу в нескольких местах, что говорит обычно указывает на скорую презентацию.
TENAA и GeekBench
Устройство прошло сертификацию в TENAA под кодовым именем «Maxwell», а номер его модели — MXW-AN00. Точно такая же модель недавно была протестирована в GeekBench с процессором Dimensity 800 и 6 ГБ оперативной памяти.
Смартфон набрал 8737 баллов и 2491 балл в многоядерном и одноядерном тестах соответственно. На данный момент многие инсайдеры говорят, что устройство окажется немного обновлённой версией уже существующего Huawei Enjoy Z.
Благодаря TENAA мы теперь знаем, как он будет выглядеть. Более того, на странице Honor 30 Lite 5G также указаны некоторые его спецификации. Телефон получит 6,5-дюймовый экран и батарею на 3900 мАч. Его размеры — 160 х 75,32 х 8,35 мм.
Ранее сообщалось, что экран новинки получит разрешение FullHD+ с соотношением сторон 20:9. Нам стоит ожидать появления фронтальной камеры на 16 МП и трёх основных модулей сзади. Это 48 МП сенсор, камера на 8 МП и ещё один модуль на 2 МП.
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Источник: gizmochina
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