Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • На презентации Honor X10 Max компания может показать целых два смартфона

На презентации Honor X10 Max компания может показать целых два смартфона

23.06.2020 318 0

Вчера Honor объявила дату презентации большого Honor X10 Max. Но ходят слухи, что на мероприятии покажут ещё и новый Honor 30 Lite 5G. Официального подтверждения пока нет, но сегодня смартфон засветился сразу в нескольких местах, что говорит обычно указывает на скорую презентацию.

 

TENAA и GeekBench

Hoonor 30 Lite

 

Устройство прошло сертификацию в TENAA под кодовым именем «Maxwell»﻿, а номер его модели —﻿﻿ MXW-AN00﻿. Точно такая же модель недавно была протестирована в GeekBench с процессором Dimensity 800 и 6 ГБ оперативной памяти.

 

Смартфон набрал 8737﻿ баллов и 2491﻿ балл в многоядерном и одноядерном тестах соответственно. На данный момент многие инсайдеры говорят, что устройство окажется немного обновлённой версией уже существующего Huawei Enjoy Z﻿.

 

Honor 30 LiteHonor 30 Lite

 

Благодаря TENAA мы теперь знаем, как он будет выглядеть. Более того, на странице Honor 30 Lite 5G также указаны некоторые его спецификации. Телефон получит 6,5-дюймовый экран и батарею на 3900 мАч. Его размеры —﻿ 160 х 75,32 х 8,35 мм.﻿

 

Ранее сообщалось, что экран новинки получит разрешение FullHD+ с соотношением сторон 20:9. Нам стоит ожидать появления фронтальной камеры на 16 МП и трёх основных модулей сзади. Это 48 МП сенсор, камера на 8 МП и ещё один модуль на 2 МП.

 

Похожие новости:

Объявлена дата презентации огромного Honor X10 Max﻿

Стали известны характеристики фаблета Honor X10 Max. Лучше Xiaomi Mi Max?

Honor Magic 3 может предложить новацию с расположением фронталки﻿

 

Источник: gizmochina

Honor Honor 30 Lite 5G Honor X10 Max
Автор: elders0n Дата публикации: 23.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
На презентации Honor X10 Max компания может показать целых два смартфона