На презентации Honor X10 Max компания может показать целых два смартфона

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Вчера Honor объявила дату презентации большого Honor X10 Max. Но ходят слухи, что на мероприятии покажут ещё и новый Honor 30 Lite 5G. Официального подтверждения пока нет, но сегодня смартфон засветился сразу в нескольких местах, что говорит обычно указывает на скорую презентацию.

TENAA и GeekBench

Устройство прошло сертификацию в TENAA под кодовым именем «Maxwell»﻿, а номер его модели —﻿﻿ MXW-AN00﻿. Точно такая же модель недавно была протестирована в GeekBench с процессором Dimensity 800 и 6 ГБ оперативной памяти.

Смартфон набрал 8737﻿ баллов и 2491﻿ балл в многоядерном и одноядерном тестах соответственно. На данный момент многие инсайдеры говорят, что устройство окажется немного обновлённой версией уже существующего Huawei Enjoy Z﻿.

Благодаря TENAA мы теперь знаем, как он будет выглядеть. Более того, на странице Honor 30 Lite 5G также указаны некоторые его спецификации. Телефон получит 6,5-дюймовый экран и батарею на 3900 мАч. Его размеры —﻿ 160 х 75,32 х 8,35 мм.﻿

Ранее сообщалось, что экран новинки получит разрешение FullHD+ с соотношением сторон 20:9. Нам стоит ожидать появления фронтальной камеры на 16 МП и трёх основных модулей сзади. Это 48 МП сенсор, камера на 8 МП и ещё один модуль на 2 МП.

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Источник: gizmochina