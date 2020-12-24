На приглашении на презентацию Xiaomi Mi 11 решено нехило подзаработать

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Продай приглашение на презентацию Xiaomi Mi 11 и получи львиную долю средств на покупку флагмана

На следующей неделе состоится презентация Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro. Ивент обещает быть масштабным, и компания будет демонстрировать то, как она намерена побеждать всех в сегменте флагманов. Главной фишкой новинок станет платформа Snapdragon 888, которая дебютирует в них. Чтобы подчеркнуть значимость этого события, компания изготовила 100 единиц эксклюзивных приглашений, прикрепив к ним чипы Snapdragon 888.

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Вполне ожидаемо, что нашлись те, кто решил поживиться и выставил на продажу приглашение. Хочет за «счастливый билетик» его обладатель $550. Сам автор лота заверяет, что приглашение подлинное и получено от Xiaomi. Найдется ли тот, кто решится задорого приобрести эксклюзивное приглашение, остается только гадать.

Напомним, что премьера Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro пройдет 28 декабря. Если инсайдеры слили достоверные данные, то обе новинки получат AMOLED-экраны с повышенной частотой обновления, в которые встроят сканеры отпечатков пальцев. Стандартная модель получит батарейку емкостью 4780 мАч, а «прошка» — 4970 мАч. Обещают поддержку 55-ваттной быстрой зарядки, Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.1. Основная камера Xiaomi Mi 11 предложит три датчика изображения 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, а у Xiaomi Mi 11 Pro будет четыре модуля на тыльной стороне 50 Мп + 48 Мп + 20 Мп + 12 Мп.

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Источник: mydrivers